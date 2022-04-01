"ANNEM BOTOKS YAPTIRMAMA İZİN VERMİYOR"

Ayrıca babasının dermatolog olduğunu ifade eden Cemrenaz Turhan, "Babam 'Alnına botoks yaptır' diyor ama annem erken olduğunu düşündüğü için izin vermiyor." şeklinde konuşmuştu.