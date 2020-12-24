Cemre Kemer'in Instagram hesabından paylaştığı düğün fotoğrafı sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Grup Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer evlendi. Peki, Cemre Kemer kimdir? Cemre Kemer kaç yaşında? Cemre Kemer kiminle evlendi?
CEMRE KEMER KİMDİR?
17 Şubat 1985 tarihinde İstanbul'da doğan Cemre Kemer, Lütfü Banat İlkokulu ve Sedat Simavi İlkokulu’nda okuduktan sonra, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü’ne girdi. Ortaokul ve liseyi bu bölümde bitirdi ve Klasik Bale eğitimine başladı. Atatürk Kültür Merkezi bünyesindeki çocuk balelerinde çeşitli roller alan Kemer, çeşitli müzik kliplerinde oyuncu olarak çalışmış, şan ve piyano dersleri almış ve reklam jingleları seslendirmiştir.
2005 yılında arkadaşlarıyla Hepsi grubunu kurdular. 2006 yılında Pepsi sponsorluğunda Sezen Aksu ile Türkiye turnesine çıktı. Ardından Kenan Doğulu ile birlikte 40 derece partileri'ne katıldı. 2007 ve 2008'de 2 sezon süren Hepsi 1 dizisinde Cemre'yi canlandırdı. Bu oyunculuk deneyiminin yanında Avrupa Yakası ve Benim Annem Bir Melek gibi dizilerde konuk oyuncu oldu. Kısık Ateşte 15 Dakika filminde ve Trafikte 1 dakika gibi reklamlarda oynadı. Cemre, 2011 yılının sonlarına doğru Kral POP'la Hepsi 1 grubu ile Türkiye turnesine çıktı.
CEMRE KEMER KİMİNLE EVLENDİ?
Cemre Kemer, uzun bir süredir aşk yaşadığı reklamcı sevgilisi Emir Medine ile evinde aile arasında gerçekleşen bir törenle dünya evine girdi.
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