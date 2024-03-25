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        Haberler Magazin Cemre Kemer'den 35'inci hafta fotoğrafı

        Cemre Kemer'den 35'inci hafta fotoğrafı

        Şarkıcı Cemre kemer hamileliğinin 35'inci haftasından fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 17:34 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:34
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        35'inci hafta fotoğrafı
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        Hepsi Grubu'nun solistlerinden Cemre Kemer, Emre Medina ile Aralık 2020'de evlendi. 2021'de kızları Karla doğan çift, ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

        Cemre Kemer, objektifler karşısına geçerek hamileliğin 35'inci haftasından çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Cemre Kemer

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