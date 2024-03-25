Cemre Kemer'den 35'inci hafta fotoğrafı
Şarkıcı Cemre kemer hamileliğinin 35'inci haftasından fotoğraflarını paylaştı
Giriş: 25.03.2024 - 17:34 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:34
Hepsi Grubu'nun solistlerinden Cemre Kemer, Emre Medina ile Aralık 2020'de evlendi. 2021'de kızları Karla doğan çift, ikinci çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.
Cemre Kemer, objektifler karşısına geçerek hamileliğin 35'inci haftasından çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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