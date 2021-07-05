Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ergül, şu ifadeleri kullanmıştı:

Amacım tamamen negatif atışmaları, negatif enerji akışını durdurmaktı. Barış sağladık ama müzik yapmak üzere bir araya gelmedik. Bu konuda da kendi aramızda konuşmadık bile. Sürekli bir iletişim akışımız yok. Olayların geldiği boyuta şaşırıyorum. Hepsi grubu hepimizin geçmişinin bir parçası. Dinleyicilerimizin de aynı şekilde. Eski yıllarınıza olan özleminizi anlıyorum. Öncelikle benim albüm hazırlığı sürecinde olduğumu söylemiştim fakat onun dışında birlikte müzik adına bir çalışma yapmak konusunda kendi aramızda da konuşmadık.