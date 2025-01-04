Cemre Baysel: İyi ki doğmuş Azra'mız
Cemre Baysel, oyuncu sevgilisi Aytaç Şaşmaz'ın yeğeni Azra'nın doğum gününe katılarak birlikte bir paylaşımda bulundu
- 1
Oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve eşi Hande Ünal Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde kızları Azra’nın birinci yaş gününü sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşımla kutlamıştı.
- 2
Aytaç Şaşmaz, sevgilisi Cemre Baysel ile birlikte yeğeni Azra'nın doğum gününü kutladı.
- 3
Şaşmaz, sosyal medya hesabından sevgilisi ve yeğeniyle çekildiği kareleri, "Seni çok seviyoruz Azra. 367. Gün" notuyla paylaştı.
-
- 4
Cemre Baysel ise doğum günü kutlamasından fotoğrafları, "İyi ki doğmuş Azra'mız" ifadeleriyle yayınladı.
Fotoğraflar: Instagram