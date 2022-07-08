Çember: Sırlar Apartmanı konusu ne ve oyuncuları kim? Çember Sırlar Apartmanı ne zaman çekildi?

Ans Productıons & Evrensel Films imzalı Çember: Sırlar Apartmanı tekrardan Kanal D ekranlarında seyirci karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Evren Oğuz üstlenirken, yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturmaktadır. Peki Çember: Sırlar Apartmanı konusu ne, oyuncuları kim? Çember Sırlar Apartmanı ne zaman çekildi? İşte detaylar...



ÇEMBER SIRLAR APARTMANI KONUSU

Bir süredir cinayet büroda sessizlik hakimdir. Bundan fırsat bulan ekibimiz öğle yemeği için sahilde köfte ekmek yerken, yemekleri bir çığlık tarafından bölünür. Ünlü polisiye yazarı Selçuk Güneş, yaşadığı Güneş Apartmanı’nın terasından aşağı atılmış, asistanı Melisa Soyer ise sırtından bıçaklanmıştır. Apartmana giren çıkan kimse yoktur; katil içeriden biridir. Selçuk Güneş’in oyuncu olma hayalleri ile yanıp tutuşan küçük oğlu Mahir, kumarbaz büyük oğlu Deniz, apartmanın kapıcısı Hako, giriş dairede oturan Rum falcı Fotini ve Şermin apartman sakinlerinden oluşan şüphelilerdir. Araştırma derinleştikçe apartmanda yaşayanların sırları ve geçmişindeki hayaletler ise bir bir ortaya çıkacaktır.

ÇEMBER SIRLAR APARTMANI OYUNCULARI

Özgürcan Çevik

Tuvana Türkay

Barış Bağcı