MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. MHP TBMM Grup Başkanlığından yapılan açıklamada, MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'un, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiği belirtildi.
Enginyurt sosyal medyadan yaptığı açıklamada da, "Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oynanan oyunlara karşı durmanın bedeli ağırda olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP, vazgeçilmez sevdamdır" ifadelerini kullandı.
CEMAL ENGİNYURT KİMDİR?
Cemal Enginyurt, 9 Nisan 1965 yılında Ordu'da doğmuş Türk gazeteci, siyasetçi ve milletvekilidir.
9 Nisan 1965 yılında Ordu'nun Dedeli Köyünde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ordu'da tamamladı. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde yaptı.
SİYASİ HAYATI
Henüz Lise 1 öğrencisi iken 12 Eylül 1980 darbesiyle 3 yıl hapiste kaldı. 1986 yılında Ordu Bizim Ocak temciliğini kurarak,12 Eylül sonrası İlk Ülkü Ocakları faaliyetini başlattı. 1991 yılında MÇP İl sekreteri olarak başladığı parti yöneticiliği,1993 yılında MHP MYK üyesi, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi. Aynı yıl MHP'den Ordu Belediye başkan adayı,1995 seçimlerinde MHP Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu.
1997 yılında MHP Ordu İl başkanlığına tekrar seçildi, 1999 yılında MHP 1.sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimden Ordu milletvekili olarak, MHP'nin Ordu ilinde seçilen ilk milletvekili oldu. 2012 yılında MHP Ordu İl Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Bu görevi 2014 yılına kadar sürdürdü. 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Fakat seçilemedi. Haziran 2015 genel seçimlerinde MHP'den Ordu 1.sıra milletvekili adayı oldu fakat seçilemedi.
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