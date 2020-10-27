Cemal Enginyurt kimdir, kaç yaşında?

Cemal Enginyurt 1965 yılında Ordu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Enginyurt daha önce ekonomistlik ve gazetecilik yapmıştır.

21. Dönemde Ordu Milletvekili seçilmiştir. Orta düzeyde Almanca bilen Enginyurt, evli ve 2 çocuk babasıdır.