Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' serisinin üçüncü ve dördüncü filmleri gösterime hazır. Yılmaz, 'Emanet'te zombi oldu

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Cem Yılmaz, sinemaya farklı bir bakış açısı getirmeye yönelik 'Karakomik Filmler' serisine devam ediyor.

Dram türündeki '2 Arada' ile komedi türündeki 'Kaçamak'tan oluşan serinin ilk yapımları gösterime ekimde girmişti.

Cem Yılmaz, 'Karakomik Filmler'e 'Emanet' ve 'Deli' ile devam ediyor.

Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı, yapımcılığını NuLook ve CMYLMZ Fikirsanat'ın üstlendiği, Arçelik'in ana sponsor, Ford'un ise co sponsor olduğu 'Karakomik Filmler 2' yine aynı seansta birbirinden bağımsız 2 film olarak izleyiciyle 17 Ocak'ta buluşacak. Yılmaz, 'Emanet'te izleyicinin karşısına zombi olarak çıkacak.

Cem Yılmaz'ın başrollerini Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Tansu Biçer, Celil Nalkaçan ile paylaştığı 'Emanet'; babasının vefatının ardından şöhret olma hayaliyle İstanbul'a giden 'Birol'un yaşadığı macerayı konu alıyor. Yılmaz'ın zombi makyajı 6 saat sürdü.