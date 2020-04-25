25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ağabeyi Can Yılmaz ve yakın dostu Zafer Algöz'ün YouTube kanalına konuk olan Cem Yılmaz, bu süreçte yaşadıklarını anlattı. 40 gündür evden dışarı çıkmadığını söyleyen Yılmaz "Biz kurallara uyan insanlarız. 'Dışarı çıkma' diyorlar biz de buna uyuyoruz. Ben evde zaman geçirmeyi seven insanım. Bugüne kadar bunaldım, sıkıldım demedim" ifadelerini kullandı.
Evinde yangın çıktığı haberlerine de yanıt veren Cem Yılmaz, "Evde yangın çıkmamış olabilir mi? 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı ama umursamadılar' diye yazmışlar. Çöp odasına kül atmış çocuklar ve tütmüş. Ozan Güven'in eviyle aramızda 25 metre var. Ozan Güven'e de sabahın köründe gitmişler 'Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıkmış' diye sormuşlar. Ben Ozan ile görüşüyorum. Benim evimde yangın çıkmış olabilir mi? Önce yangın çıktı oluyor, sonra 'Yangınla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye soruyorlar" dedi.
Ozan Güven ile bu süreçte 2-3 defa görüştüklerini ve okey oynadıklarını söyleyen Yılmaz annesi ve babasıyla bu süreçte uzun süre görüşemediğini belirtti.
Yılmaz, ailesiyle görüntülü konuşma yaparken yaşadıklarını ise şöyle anlattı:
"Bir aydır görüntülü konuşuyoruz. Ama onları alıştırana kadar iki sene geçti. Bu defa normal aradım görüntü yok diye yüzüme kapattılar. Bir görüntülü arama yapıyorum ancak babam ve annem kadraja giremiyor. Ben aradaki boşluğu görüyorum."
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