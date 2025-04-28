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        Haberler Magazin Cem Yılmaz'ın X hesabı yeniden görünür hale geldi - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz'ın X hesabı yeniden görünür hale geldi

        Cem Yılmaz'ın 5 Nisan'da kapattığı X hesabı, yeniden görünür hale geldi

        Giriş: 28.04.2025 - 17:09 Güncelleme: 28.04.2025 - 17:18
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        X hesabı yeniden görünür hale geldi
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        Birçok ünlü, sansür endişesi yaşadığı gerekçesiyle sosyal medya hesabının platformunu değiştirerek, nisan ayı başında X'i terk etti.

        Cem Yılmaz da göç etti
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        O ünlülerden biri de Cem Yılmaz'dı...

        Cem Yılmaz, 5 Nisan'da X'i kapatıp başka bir sosyal medya platformu olan bluesky'a geçişini; "X hesabımı kapattım. Tavsiye ederim" dedi.

        Cem Yılmaz, X'i kapattıktan sonra hesabında; "Böyle bir hesap yok" ibaresi görünüyordu.

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        Cem Yılmaz'ın 13 milyon 600 bin takipçili X hesabı, 23 gün sonra yeniden belirdi. Yılmaz'ın X hesabında eski paylaşımları görünmüyor.

        Cem Yılmaz'ın bluesky hesabını 62 bin kişi takip ediyor.

        Cem'in göç bilançosu
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        #cem yılmaz
        #x

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