Cem Yılmaz'ın göçünü kaç kişi takip ediyor?
Cem Yılmaz, sansür uygulandığı ve kısıtlamada bulunulduğu gerekçesiyle 16 milyon takipçisinin olduğu X'i terk ederek rakip sosyal medya platformu bsky.social'e geçmişti. Tarkan, her ne kadar X'i terk etmese de bsky.social'ı da kullanmaya başlamıştı. Ne var ki Tarkan, bsky.social'ı birkaç gün içinde terk etti. Peki Cem Yılmaz'ın bir haftalık bsky.social takipçi bilançosu ne oldu?
Cem Yılmaz, sansür uygulandığı ve kısıtlamada bulunduğu gerekçesiyle 16 milyon 300 bin takipçisinin olduğu sosyal medya hesabı X'i geçtiğimiz hafta terk etti. Yılmaz, sosyal medya platformu göçüyle ilgili olarak; "X hesabımı kapattım. Tavsiye ederim" dedi.
Tarkan ise her ne kadar Cem Yılmaz gibi X'i terk etmese de bsky.social'i de kullanmaya başladığını açıklamıştı.
Ne var ki Tarkan, birkaç gün sonra bsky.social'den çıktı.
bsky.social'e geçen ilk ünlülerin bir haftalık takipçi bilançosu şöyle gerçekleşti;
• Cem Yılmaz
Takipçi Sayısı... 60.700
• Deniz Seki
Takipçi Sayısı... 977
• Şahan Gökbakar
Takipçi Sayısı... 40 bin 500
• Kalben
Takipçi Sayısı... 1.600
• Şebnem Bozoklu
Takipçi Sayısı... 2.300
• Melek Mosso
Takipçi Sayısı... 459
• Farah Zeynep Abdullah
Takipçi Sayısı... 34.800