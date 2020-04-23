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Mustafa Kemal Atatürk tarafından 100 yıl önce çocuklara armağan edilen bu kutlu günde televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

Komedyen Cem Yılmaz da, oğlu Kemal Yılmaz'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken çektiği bir videoyu "Dünyanın en normal çocuğu oğlum Kemal, milli forma ile hitap ediyor" notu ile Instagram'dan yayınladı.

"PENCERELERİMİZDE KUTLAYACAĞIZ"

7 yaşındaki Yılmaz ise, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, 23 Nisan'ımızın 100. yılında karşılaşarak bir kutlama yapamadık. O yüzden pencerelerimizde kutlayacağız.

Zaten geçti o yüzden bari söylemeyeyim ama yine de bu çok önemli bir şey. Atatürk'ümüzün gününü, bizim de bayramımızı birlikte kutlayalım ama uzaktan... Söz mü?