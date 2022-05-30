Cem Yılmaz: Dolandırıcılığın da tadı yok!

Geçtiğimiz aylarda Bill Gates'in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışanların e-mailini paylaşan Cem Yılmaz, bu kez de Amerikalı iş adamı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett ismini kullanan dolandırıcıların e-mailini ifşa etti.
Gelen e-mail'i ti'ye alan ünlü komedyen," Hello my name is Warren Buffett :)) Ulan dolandırıcılığın da tadı yok." mesajını paylaştı.
WARREN BUFFET HAKKINDA
91 yaşındaki ABD'li iş adamı ve yatırımcı Warren Buffett, 20. yüzyılın en başarılı yatırımcılarından biri olarak gösterilmektedir. Berkshire Hathaway yatırım şirketinin CEO'su ve en büyük hissedarıdır. Forbes Dergisi'nin "2008 Milyarderler Listesi"ne göre 62 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olmuştur. Aynı zamanda 2012 yılında Time dergisinin yaptığı araştırmada, dünyanın en etkili insanlarından birisi olarak gösterilmiştir. Haziran 2006 yılında yatırım şirketinin 10 milyon adet hissesini (yaklaşık 30 milyar dolar) Bill ve Melinda Gates Vakfı'na devrederek ABD'de şimdiye kadar yapılmış en büyük bağışı gerçekleştirdi.
"HER ŞEY PASPALLAŞTI!"
Yılmaz, daha önce de Bill Gates adına atılan e-mail'e kayıtsız kalmayarak, "Ulan her şey paspallaştı, dolandırıcılığın bile kalitesi düştü! Bill Gates diye mail atılır mı ya!" diyerek sitem etmişti.
DAHA ÖNCE UYARI YAPMIŞTI
'Erşan Kuneri' dizisiyle hayranlarıyla buluşan Cem Yılmaz, daha önce de kendisi, ağabeyi Can Yılmaz ve yakın dostu Zafer Algöz'ün adını kullanarak, telefon üzerinden dolandırıcılık yapan kişiler olduğunu duyurmuştu.
Twitter hesabından açıklama yapan ünlü komedyen, "Sosyal medyadan bu ara sıkça restoran, büfe, yok efendim otel gibi mekanları arayıp, 'Kardeş merhaba ben Cem Yılmazı'm!' Yok işte 'Ben ağabeyiyim', 'Zafer ağabeyin selamı var' gibi 'kartımın PIN'ini unuttum', 'Az sonra bizim yeğen gelecek'1700 lira veriver' gibi dolandırıcılıklar duyuyorum. Şimdi çaresizliği anlıyorum da. Yahu ben Cem, hemen 1500 IBAN'ıma atıvere inanana artık ne diyeyim. Duyurum olsun. Ben, biz, yakın çevremin böyle bir huyu, tekel bayiinden 500 veriver limitli hayalleri olmadı. Lütfen böyle telefon, mesaj, DM vs itibar etmeyin. Enteresan ama varmış bu..." sözleriyle takipçilerini uyarmıştı.
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