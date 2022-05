HABERTURK.COM

50 yıldır kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2022’de 50. yaşını özel etkinliklerle kutluyor. İKSV, bu özel yıldönümünde, sanat üretimini desteklemeye yönelik çalışmaları için kaynak geliştirmek amacıyla özel bir gala gecesi de düzenledi.

Etkinliğin ana sponsorlarından Can Holding ve Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ın mekân sponsoru olarak destek verdiği İKSV 50. Yıl Özel Galası’na katılım için toplanan bağışlarla oluşturulacak fon, önümüzdeki yıllarda festivallerde yer alacak genç sanatçıların üretimlerine destek vermek amacıyla kullanılacak.

İKSV 50. Yıl Özel Galası’nda dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s tarafından, Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’na katkı sağlamak amacıyla bir destek yarışı da yapıldı.

Bülent Eczacıbaşı ve eşi Oya Eczacıbaşı

"HEDEFİMİZ KÜLTÜR-SANATIN YARININDA DA İZ BIRAKABİLMEK"

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı vakfın 50. yılını kutlamaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Nejat Eczacıbaşı’nın kurduğu bir hayalin somutlaşmasıyla çalışmalarına 1972 yılında başlayan İKSV, ilk İstanbul Festivali’ni düzenlediğinden bu yana elli yıl geçti. İKSV olarak Türkiye’nin kültür-sanat yaşamının geçmiş elli yılında önemli izler bıraktık. Şimdi hedefimiz, kültür-sanatın yarınında da iz bırakabilmek. Tıpkı bu akşam olduğu gibi, farklı paydaşlarla dayanışma içinde yeni sanat üretimlerini desteklemek istiyoruz. Bir diğer odağımız da gençler... Gençlerin hayaller kurmalarını, kendilerini geliştirmelerini, dünyalarını zenginleştirmelerini, bunun için de kültür yaşamına katılmalarını çok önemsiyoruz. Kültür-sanatla beslenen bir toplumun aynı zamanda mutlu bir toplum olduğunu biliyoruz. Renkli, çoksesli, uluslararası bağları kuvvetli, geleceğe dair umut besleyen ve besleten, üretkenliği ve yaratıcılığıyla adından söz ettiren bir Türkiye’ye ulaşmak içinse kültür kurumlarına çok önemli görevler düşüyor. Bu yöndeki en güçlü kaynağımız da gençler.”

Eczacıbaşı, konuşmasında geceye destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, “İKSV elli yıldır siz değerli dostlarının, kültür-sanata destek vermeyi öncelikleri arasına koyan kişi, kurum ve kuruluşların, Lale Kart üyelerinin, izleyicilerinin, sanatçıların sayesinde burada. Ellinci yılımızı sizinle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyor, birlikte İKSV’yi en iyi şekilde yarınlara taşıyacağımıza gönülden inanıyoruz.” dedi.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Baran Umut Baycan, Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Prof. Dr. Remzi Sanver, Lale Cander, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, Buse Pınar Kaçar, Prof. Dr. Gonca Günay

CEM YILMAZ'DAN 'MİLYARDER' ESPRİSİ

Ayrıca davette sahneye çıkan Cem Yılmaz, esprileriyle salondakileri güldürdü. Bir hayli keyifli olduğu görülen ünlü komedyen, gecede, "Sanat, kültür tıpki Halit Ergenç'in de dediği gibi; hiç akla gelmedik şeyleri bir araya getiriyor. Bakın burada hem siz, hem biz bir aradayız. Bu çok tuhaf... Normalde kaç kere Ömer Koç'a denk gelebilirsiniz? Onun için ben bugün milyarder dostlarımdan rica ediyorum; ne olur şu satışa çıkacak 5 eseri almayın. Şu konforlu milyonerler de bir şeyler alsınlar artık... Bu kaçıncı aktivite ya!" diyerek, espri yaptı.

Cem Yılmaz

VENEDİK BİENALİ TÜRKİYE PAVYONU İÇİN DESTEK YARIŞI

İKSV 50. Yıl Özel Galası’nda vakfın 2007’den bu yana koordinasyonunu üstlendiği Venedik Bienali Türkiye Pavyonu’na kaynak yaratmak amacıyla bir destek yarışı da gerçekleştirildi.

Dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s tarafından yönetilen destek yarışında daha önce Türkiye Pavyonu’nda yer alan sanatçılardan Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, İnci Eviner, Ali Kazma ve Sarkis’in bu amaç için bağışladığı eserler yer aldı.

Cevdet Erek’in C19.Ö. 2019 - C19.S. 1 Cetveli, 2021, Ayşe Erkmen’in Toparlanmışlar, 2014, İnci Eviner’in İlk Öpücük, 2022, Ali Kazma’nın Hat (Rezistans Serisi), 2013 ve SARKİS’in 20150 Respiro, 2022 adlı eserleri destek yarışında Venedik Bienali Türkiye Pavyonu için sanatseverlerle buluştu.

İKSV’nin 50. yılındaki kaynak geliştirme etkinlikleri, 14 Ekim 2022’de Christie’s işbirliğiyle Frieze haftası kapsamında Londra’da düzenlenecek uluslararası müzayedeyle devam edecek.

İKSV 50. YIL ÖZEL GALA ORKESTRASI SAHNE ALDI

Akustik ve elektrik gitarlardaki şef Can Şengün yönetiminde, davulda Volkan Öktem, keyboard ve piyanolarda Tolga Kılıç ve Mustafa Haybat, bas gitarda Alp Ersönmez ve vokallerde Bade Karakoç’tan oluşan İKSV 50. Yıl Gala Orkestrası, geceye katılan konuklara keyifli anlar yaşattı.

İKSV 50. YIL ÖZEL GALASI DESTEKÇİLERİ

Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’un mekân sponsoru olarak desteklediği İKSV 50. Yıl Özel Galası, Pernod Ricard Türkiye, Christie’s, dDf ve Mey|Diageo’nun değerli katkılarıyla gerçekleştirildi.

Gecenin organizasyonu dDf; prodüksiyon Altınçizme, multimedya içerik tasarımı Illusionist İstanbul; grafik tasarımı BEK tarafından gerçekleştirildi.

İKSV 50. Yıl Gala Orkestrası’nın smokinleri ise Damat Tween imzalıydı.

Geceye katkıda bulunan kurumlar arasında Amerikan Hastanesi ve Anadolu Efes de yer aldı.

Eczacıbaşı Holding A.Ş., Borusan Holding, Hitay Holding A.Ş., Koç Holding A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Anadolu Efes, BBVA Suiza SA, Can Holding, Ciner Yayın Holding A.Ş., Firuze & Topaz Restaurant, Monkey Bar, Google Türkiye, The Marmara Group, McKinsey & Company, Mercedes-Benz Otomotiv, Öner Kocabeyoğlu, Paloma Hotels & Club Marvy, Paribu, Tekfen Holding, TİMS Productions - Timur Savcı ve Zafer Yıldırım ise gecede onar kişilik masaları sahiplenerek bağışta bulundu.

Cem Yılmaz, Beren Saat, Kenan Doğulu

"İKSV ÜLKEMİZİN EN ÖNDE GELEN SANAT DAMARLARINDAN"

Geceye eşi Beren Saat ile birlikte katılan Kenan Doğulu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Doğulu, "Çok özel bir gece. İKSV ülkemizin en önde gelen sanat damarlarından... Bu özel günde onların yanında olmak istedik." dedi.

Şarkıcı, yakın zamanda başlayan konser maratonu için, "Konser vermek , konserlerimde sahnede dans etmek ve seyirciden de karşılık görmek inanılmaz bir duygu. Pandemi sürecinde hepimiz evlerimizde tutsak kaldık. Şimdi bu konserler bana ve sevenlerime terapi gibi geliyor. Yakın zamanda Bursa ve Antalya konserlerim var. Artık kurtları dökme vakti!" şeklinde konuştu.

Beren Saat, daha önce süpriz bir açıklama yaparak, albüm hazırlığında olduğunu, pandemi süreci boyunca eşiyle şarkılar yazmaya başladığını ve stüdyoda şarkıları üzerine çalıştıklarını dile getirmişti.

Hayranlarıyla ortak bir dilde buluşmak için şarkılarını İngilizce seslendireceğini de açıklayan ünlü oyuncu, konuyla alakalı konuştu.

Saat, "Henüz net bir tarih veremeyeceğim. Hala üstünde çalışıyorum ama sevenlerim şunu bilsin; beklediklerine değecek ve çok sevecekler...." dedi.

Cem Yılmaz

AYRILIĞI DOĞRULADI

Yakın zamanda Netflix'te yayınlanmaya başlayan 'Erşan Kuneri' adlı dizisiyle ilgili bazı eleştirilere maruz kalan komedyen Cem Yılmaz, "Alıştık artık. Ne kadar üstüne düşsek de eleştirilecek bir şey bulunuyor. Ne diyebilirim ki!" ifadelerini kullandı.

Üç ay önce Rüya Helin Demirbulut ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, oyuncu ile birbirlerini sosyal medyada takipten çıkmıştı. İkilinin bu hamlesi "ayrılık" dedikodularını alevlendirmişti.

Basın mensuplarının, "Yollarınızı ayırdınız mı?" sorusu üzerine mimikleriyle, "Olmadı." mesajı veren ünlü isim, böylelikle söylentileri doğruladı.

Öykü Karayel ve eşi Can Bonomo

Yılmaz Erdoğan

Murat Pilevneli - Aslı Pamir

Ceyda Düvenci - Bülent Şakrak