Cem'den Tarkan'a esprili gönderme

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Tarkan, önceki gün "80 milyon TL'ye lüks yat aldı." haberlerini yalanlamasının ardından Cem Yılmaz da Twitter'dan konuya ilişkin gönderme yaptı.

Tarkan'ın "Yat almadım, Kaz Dağları'nda villam yok, hiç olmadı. Saçım da protez değil ama arada boyuyorum." mesajını alıntılayan Yılmaz, "Benim de Kaz Dağları'na hiç gitmişliğim yoktu. Senelerce 'Vay villası var' dediler! Dedim, 'Olabilir' ve oradan yer aldım. Her şerde hayır vardır. Yatım var, saçım da var bunlar ok." mesajını paylaştı.