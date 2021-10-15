Cem Yılmaz'dan Refik Anadol'a 'NFT' hediyesi

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Dünya genelinde esen Non-fungible token (NFT) fırtınası Türkiye'de de ünlü isimlerin katılımıyla hissedilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde dördüncü NFT'si de alıcı bulan Yılmaz, son olarak ünlü yeni medya sanatçısı Refik Anadol'a kendi çizimi olan "CYHEAD000008" adlı dijital tokeni hediye etti.

REFİK ANADOL: EFSANE BİR HEDİYE!

Mutluluğunu Twitter hesabından yayınladığı gönderi ile ifade eden Anadol, "Çok değerli Cem Yılmaz ağabeyimden efsane bir hediye! NFT dünyasında tarihi bir veri! Sonsuz teşekkürler!" dedi.

CEM YILMAZ: TARİHTEN BİR YAPRAK

Komedyenlik, senaristlik ve oyunculuğunun yanı sıra karikatürist de olan ve bir dönem Leman Dergisi'nde çalışan Cem Yılmaz ise, "Tarihten bir yaprak diyelim Refik'ciğim..." sözleriyle, Anadol'a teşekkür etti.

NFT NEDİR?

NFT blockchain üzerinde eşsiz bir varlığı temsil eden bir dijital token türü. Bunlar tamamen dijital varlıklar veya gerçek dünya varlıklarının tokenlaştırılmış versiyonları olabilir. NFT'ler kripto paraların aksine birbiriyle değiştirilemediğinden, dijital dünyada gerçeklik ve mülkiyetin kanıtı işlevini görüyor.

NFT'ler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) tarafından benzersiz dijital ürünler ve kripto koleksiyonlukları çıkarmak için kullanılıyor. NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, NFT'nin alıcısı ile sınırlı değildir. Bu dijital öğelerin kopyaları herkesin edinmesi için mevcutken, NFT'ler, sahibine telif hakkından ayrı bir sahiplik kanıtı sağlamak için blokchainde izlenir.

'000001KIZ', 'CYHEAD000001 RED', 'CYHEAD000005 NAVY'

NFT'LERİ SATILDI

Oluşturduğu NFT’leri, OpenSea isimli bir platformda sergileyen Yılmaz'ın, 3 NFT'si satılmıştı. Yılmaz'ın '000001KIZ' isimli NFT'si 6 ethereum yani yaklaşık 21 bin dolar, 'CYHEAD000001 RED' 0,53 ethereum, 'CYHEAD000005 NAVY' ise 0,5 ethereum üzerinden toplamda 3 bin 500 dolara alıcı bulmuştu.

Yılmaz, eserlerini satın alan Okan Uçkun, Rıza Selçuk Saydam ve 'Whisky Bath' isimli kullanıcıya Twitter hesabı üzerinden teşekkür etti.

NFT ALANLARA GÖSTERİ BİLETİ

Cem Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada, NFT'lerini satın alan kişilere gösterilerinde 2 kişilik davetiye vereceğini duyurmuştu.

Yılmaz, "NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar ne zaman, nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah-beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu." ifadelerini kullanmıştı.

5.1 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Dünyaca ünlü yeni medya sanatçısı Refik Anadol da dikkat çekici bir NFT satışına imza atmıştı. Machine Hallucination isimli NFT koleksiyonu açık artırmayla satışa sunulan Anadol, koleksiyonun 5.1 milyon dolara satıldığını duyurmuştu.

Müzayede evi Sotheby's platformunda gerçekleşen açık artırmanın ardından Refik Anadol, yaptığı paylaşımda platforma ve platformun yöneticisine teşekkür etmişti.

NFT veri platformu nonfungible.com'da yer alan bilgilere göre son 1 ayda dünya genelinde 1.6 milyar dolarlık NFT satışı yapılmıştı. Art Blocks projesinin bir parçası olan Ringers #109 NFT'si geçen haftasonu 2.100 Ethereum'a yani yaklaşık 6.9 milyon dolara alıcı bulmuştu. Bu tek bir NFT için ödenen en yüksek ücret olmuştu.