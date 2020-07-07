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Geçtiğimiz aylarda lenfoma tedavisi görmeye başlayan usta müzisyen Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendiğini duyurdu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz da yakın dostu ve pek çok filmde beraber rol aldığı Uğur ile ilgili paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sevincini dile getiren Yılmaz, şu sözlerle Uğur'a destek oldu:

Bir tane güzel haber... Sevgili ağabeyimize moraller verelim, bize verdiği tüm güzellikler için teşekkür edelim. Özkan ağabeyimiz candır.