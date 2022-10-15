KÜSLÜK YOK

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Basın mensuplarıyla sohbet eden Cem Yılmaz, 10 gün sonra yeni filminin çekimlerine başlayacağını ifade etti.

Ünlü komedyen, bir dönem aralarının bozuk olduğu idda edilen Özge Özberk ile ilgili sorulara ise, "Kim uyduruyor bunları? Öyle bir şey yok" yanıtını verdi. Yılmaz, ardından evinin yolunu tuttu.