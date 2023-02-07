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Cem Yılmaz'dan yardım çağrısı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin en yıkıcı sonuçlarından biri de Hatay'da yaşandı. Cem Yılmaz bölgede yardıma muhtaç insanlar için çağrıda bulundu

Giriş: 07.02.2023 - 17:05 | Güncelleme: ABONE OL
Cem Yılmaz'dan Hatay için yardım çağrısı
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Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. Türkiye'yi sarsan depremin ardından pek çok ünlü isim de yardım için harekete geçti.

Cem Yılmaz da Hatay için yardım çağırısı yaptı.

Yılmaz, "Hatay'daki sağlık ekiplerindeki arkadaşlara ulaştırılmak üzere acil müdahale sağlık malzemesi ilaç sağlayacak firmaların nft@fikirsanat.info adresiyle benimle iletişime geçmelerini, Hatay'daki doktor arkadaşlarımdan da iletişim bilgisini bu maile ulaştırmalarını rica ediyorum" dedi.

Ünlü komedyen ardından, "Hatay'dan ulaşan arkadaşlara teşekkür ediyorum hem Devlet Hastanesi hem dışardan hekim arkadaşların isteklerini yerine getirmeye çalışacağım. Lütfen Hatay yazdım darılmayın nereye gücümüz yeterse yazsın istediğimiz adres ve tıbbı ihtiyaç listesi" ifadelerini kullandı.

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