Cem Yılmaz'dan yardım çağrısı

Kahramanmaraş merkezli dün meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki iki depremde bilanço ağırlaşıyor. Türkiye'yi sarsan depremin ardından pek çok ünlü isim de yardım için harekete geçti.

Cem Yılmaz da Hatay için yardım çağırısı yaptı.

Yılmaz, "Hatay'daki sağlık ekiplerindeki arkadaşlara ulaştırılmak üzere acil müdahale sağlık malzemesi ilaç sağlayacak firmaların nft@fikirsanat.info adresiyle benimle iletişime geçmelerini, Hatay'daki doktor arkadaşlarımdan da iletişim bilgisini bu maile ulaştırmalarını rica ediyorum" dedi.