Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evleneceği yönündeki söylentileri yalanladı

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evleneceği yönündeki söylentileri yalanladı.

Geçtiğimiz hafta, Cem Yılmaz'ın şubat ayından bu yana beraber olduğu Serenay Sarıkaya ile evleneceği söylentileri ayyuka çıkmıştı. Söylentiler arasında Yılmaz'ın karantina dönemini birlikte geçirdiği Sarıkaya'nın önünde diz çökerek evlenme teklifinde bulunduğu iddiası da vardı.

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evleneceği yönündeki söylentileri sosyal medya hesabından kendine özgü tarzıyla yalanladı. Yılmaz, yalanlamayı "Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur" cümleleriyle yaptı.

İlk kez Atina’da görüntülenmişlerdi