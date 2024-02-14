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Sanat hayatı kadar yaşadığı aşklarla da sık sık gündeme gelen Cem Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü yalnız geçiriyor. Uzun zamandır hayatında kimse olmayan ünlü komedyen, bu özel günü esprili bir paylaşımla kutladı.

Ofisinin bahçesindeki kedilerin fotoğrafını; "14 Şubat Sevgililer Gününüz kutlu olsun" mesajıyla paylaşan Cem Yılmaz, hikâyesine Teoman'ın 'Sevdim Seni Bir Kere' şarkısını da ekledi.