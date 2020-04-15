15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anadolu Ajansı'nın muhabirlerinin sorularını telekonferans yöntemiyle yanıtlayan, özel televizyonların ilk 'Talk show' programı 'Laf Lafı Açıyor' ile 15 sene ekranlara gelen, oyuncu ve sunucu Cem Özer, salgınla ilgili "Hep iyi yaşayarak olgunlaşamayız" ifadelerini kullandı.
Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla evde kal çağrılarına eşi Pınar Dura ile uyan Özer şunları söyledi:
İnsanlar hala sokakta, üstelik maskesiz dolaşıyor. Biz Caddebostan'dayız. Kulağımla ilgili bir sıkıntı oldu ve bir tıp merkezine arabayla gittik. Ama baktım ki sokaklardaki insanların sosyal mesafe falan umurlarında değil. Trafik vardı. Maskelerini takmamışlardı.
"TEDBİR SEVEN BİR ÜLKE DEĞİLİZ"
Neyin güvencesi anlamıyorum. Biz neden önlem almayı sevmiyoruz? Tedbir seven bir ülke değiliz. Hangi anda virüsle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. O yüzden evde kalalım. Dışarı çıkacaksak maske takalım.
Karantina günlerinde, ev, aile ve ilişkilerini anlatan oyuncu, "Bizde hayat müşterek. Ben pişiriyorum o yiyor. Ben kirletiyorum o yıkıyor, temizliyor. Ben süpürüyorum, ben tozluyorum, o siliyor" dedi.
"EVLİLİKLERİMDEN BİR TANESİNİ YAPMAZDIM"
Cem Özer, "Geçmişe dönseniz hayatınızda neler değiştirmek istersiniz?" sorusuna, "Evliliklerimden bir tanesini yapmazdım" yanıtını vererek, hayatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Yaşadığım kötü olaydan da iyi olaydan da memnunum. Neticede bunların külliyesiyiz. Hep iyi yaşayarak olgunlaşamayız. Acılar ve olumsuz olaylar iyi meyve vermesi için insanın gübresidir.
"TRAVMALARI BAHANE HALİNE GETİREMEYİZ"
Travmalarımızı bilip onları yönetmek lazım. Onları bir mazeret, bahane haline getirmeyeceksiniz. Travmalarınızı bir bahane olarak kullanırsanız uyuşturucuya da, kumara da, alkole de, her türlü musibete müptela olabilirsiniz. Travma yaşamamış bir insan var mı post modern dünyada? Hangimiz yaşamadık? Röportajı değişik yapsak ben size sorsam çocukluğunuzdan kim bilir ne travmalar çıkacak.
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