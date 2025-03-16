Cem Gülgel, hayatını kaybetti

Müzik dünyası, henüz 23 yaşında hayata veda eden viyola sanatçısı Cem Gülgel’in ani kaybıyla sarsıldı. Genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Gülgel, ardında derin bir hüzün ve unutulmaz bir sanat mirası bıraktı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, acı haberi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen 3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri töreninde duyurdu. Tören sonrası Grup Abdal ile sahne alacak olan Cem Gülgel’in vefatıyla büyük bir şok yaşadığını ifade eden Ersoy, “Genç yaşta aramızdan ayrılan bu yeteneğin kaybı hepimizi derinden yaraladı. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” diyerek üzüntüsünü paylaştı.

REKLAM advertisement1

Cem Gülgel’in ani ölümünün sebebi, doktorlar tarafından kalp krizi olarak açıklandı. 23 yaşındaki sanatçının bu beklenmedik vedası, sevenlerini ve müzik camiasını yasa boğdu. Cem Gülgel Kimdi? Erzincan kökenli olan Cem Gülgel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olmuş, viyola sanatındaki ustalığıyla adından söz ettirmişti. Genç yaşına rağmen yeteneğiyle büyük bir gelecek vadeden Gülgel, Grup Abdal ile birlikte müzikseverlerin gönlünde taht kurmuştu.