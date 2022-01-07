Kariyer rekoru kırdı 0:00 / 0:00

Cem Gelinoğlu, 'Aykut Enişte 2' ile kariyer rekoru kırdı. Gelinoğlu, bu konuda Habertürk'e verdiği röportajda "İzleyicilerimiz evinden çıkmaya değer buldu filmimizi, gururluyuz" dedi

Yılın ilk haftasında (31 Aralık - 6 Ocak) izleyicilere 54 film sunuldu.

Toplam izleyici sayısı; 925.590, toplam hasılat; 22.647.576 TL oldu.

'Haftanın en çok izlenen filmi' unvanını gösterime 1 Ocak'ta giren 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' devralırken ilk 5'e üç Türk filmi girdi.

Kesişme: İyi ki Varsın Eren

Hafta... 352.105

Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok

Hafta... 259.814

Toplam... 2.109.768

Matrix Resurrections

Hafta... 98.409

Toplam... 406.831

Aykut Enişte 2...

Hafta... 76.480

Toplam... 752.856

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi

Hafta... 45.083

Toplam... 427.076

2021'in en çok izlenen Türk filmi olan 'Aykut Enişte 2', aynı zamanda Cem Gelinoğlu'nun kariyerinin en çok ilgi gören çalışması oldu.

Cem Gelinoğlu, kariyer rekoruyla ilgili olarak Habertürk'e röportaj verdi.

'Aykut Enişte 2', en çok izlenen filmin oldu? Bu konuda neler hissediyorsun?

Çok mutluyuz. İzleyicilerimiz evinden çıkmaya değer buldu filmimizi, gururluyuz. Emeğimizin karşılığını almamız tarif edilemez.

Cem Gelinoğlu, 'Aykut Enişte 2'nin senaryosunu Giray Altınok ve Muammer Tali ile birlikte yazdı.

Filmin izleyici sayısı yeni projelerin için sana ne ölçüde ilham verdi?

Yeni film için bize güç ve heyecan verdi. Şimdi izleyicilerin çok seveceği yeni bambaşka bir film yazdık. Aynı yaratıcı ekip, aynı teknik ekip, aynı ruh, hemen sahaya inmek istiyoruz. Üretkenlik konusunda bir göktaşı gibi koptuk geliyoruz. Sıraya koyduk işleri. Dünyada ne olur bilemem genel olarak ama insanlar nefes almak, olumsuzlukları unutmak istediğinde işlerimiz onları bir kaçış rampası gibi bekliyor olacak.

'Aykut Enişte 2'nin bu ölçüde izlenmesinin nedenleri sence nelerdir?

Referansı sağlamdı hem ilk filmde hissettirdiklerimiz hem ekip ruhumuz hem de ikinci film tanıtımlarımız diye düşünüyorum.

Onur Bilgetay'ın yönettiği 'Aykut Enişte 2'de Cem Gelinoğlu ile birlikte başrolleri Hakan Yılmaz , Melis Babadağ ve Mekin Sezer paylaştı.

Pandemi döneminde olması nedeniyle filmin bu kadar izleyiciye ulaşacağını düşünüyor muydun? Normal bir dönemde olsaydık sence filmin izleyici sayısı kaça ulaşırdı?

Bu süreçte vizyona girmek çok belirsizdi tabii. İlk filmden bu yana çok bekleyeni olduğunu biliyorduk. Biz aslında sahip olduğumuz kitlenin üçte birine ulaşabildik belki vizyonda.