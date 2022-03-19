Cem Bölükbaşı sprint yarışında 14. oldu

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü'nde bulunan 5,4 kilometrelik Bahreyn Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışı, 23 tur üzerinden koşuldu.

Kariyerinin ilk Formula 2 yarışına çıkan Charouz takımı pilotu Cem Bölükbaşı, 20. sırada başladığı sprint yarışını 14. sırada tamamladı.

Yarışta Trident takımından Hollandalı Richard Verschoor birinci, Prema'dan Hint Jehan Daruvala ikinci, Carlin ekibinden Yeni Zelandalı Liam Lawson ise üçüncü sırayı aldı.

Bahreyn'de 32 turluk yarış, yarın saat 13.40'ta gerçekleştirilecek.