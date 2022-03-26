Cem Bölükbaşı'nın son durumu açıklandı

Formula 2 yönetimi Suudi Arabistan Grand Prix'sinin antrenman turlarında kaza yapan Cem Bölükbaşı'nın bu hafta sonu yarışamayacağını açıkladı.

Formula 2'den yapılan açıklama şöyle:

"Tıbbi muayenenin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı geçirdiği ve daha fazla ihtiyacı kontrol için gece hastanede kaldığı tespit edildi. Yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle yarıştan çekildi."

Charouz Racing adına yarışan Cem Bölükbaşı, sezonun ilk yarışını 15. sırada bitirmişti.