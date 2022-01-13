İHA

F1 Esports'tan Formula 2'ye yükselen tarihteki ilk pilot olan Cem Bölükbaşı, Formula 2'de 14 hafta sürecek sezonda 28 yarışa katılacak. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, 2022 yılı takviminde Formula 2 süreci hakkında bilgiler veren genç sporcu, "Uzun bir sezon bizi bekliyor. Formula 1 tarihinde 14 hafta sonu, 14 farklı ülke, 28 yarış, o yüzden marttan itibaren hatta ocak ayından itibaren kendimizi geliştireceğimiz, tecrübeleneceğimiz uzun bir süreç bekliyor. İnşallah güzel bir sezon olacak" dedi.

SANALDAN GERÇEĞE



Formula 2 yarışları öncesi rakiplerine oranla avantaj ve dezavantajları hakkında değerlendirmede bulunan Bölükbaşı şöyle konuştu:

"Simülatörden geliyor olmam en büyük avantajım olacak. Diğer yarışçıların aksine farklı bir kişilik ile geliyorum. E-spor kısmından, sanaldan gerçeğe hikayesi ile geliyorum. Dezavantaj olarak, diğerlerine göre daha az tecrübede olduğum olabilir ancak şu anda onu dezavantaj olarak görmüyorum."

"SİMÜLASYON SAYESİNDE FARKI KAPATTIM"

Simülatörden binlerce yarış yaptığını ve bu sayede gelişimine çok katkısı olduğunu belirten Cem Bölükbaşı, "Rakiplerime göre az tecrübem olduğu için onlarla bir şekilde aynı seviyeye geldiysem bu farkı kapayabiliyorsam simülasyon sayesinde oldu. Benim en büyük antrenmanım sanal dünyada oldu. Gerçekteki farkı sanaldan kapatmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

"TÜRK HALKININ DESTEĞİ ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Spor kariyerinde Türk halkından çok destek gördüğünü de söyleyen genç sporcu, kariyer planlaması hakkında da bilgiler vererek şunları söyledi:

"Bugünden sonra destekleri göreceğiz gibime geliyor. Şu ana kadar inanılmaz destek oldular. Bütün şampiyonalarda izlenmeler 10-20 katına çıktı. O desteğin de her geçen gün artarak devam edeceğine inanıyorum. Formula 2 ile başladık bu sene en büyük adım atıldı. Bu hikayenin Formula 1’e kadar gitmesi için uğraşıyoruz."