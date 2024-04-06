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        Haberler Magazin Cem Belevi: Yüzünü kapatma - Magazin haberleri

        Cem Belevi: Yüzünü kapatma

        Şarkıcı Cem Belevi, önceki gün Arnavutköy'de bir kız arkadaşıyla görüntülendi. Belevi kız arkadaşına; "Yüzünü kapatma" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.04.2024 - 11:38 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:38
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Cem Belevi ve kız arkadaşı Arnavutköy'de otomobillerinde objektiflere yansıdı.

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          Cem Belevi, eliyle yüzünü gizlemeye çalışan kız arkadaşının eline vurarak; "Yüzünü gizleme sakın" dedi.

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          Belevi, "Siz öyle bir anda çıkınca yüzünü kapattı, bir şey yok" dedi. Yanındaki kız arkadaşının kim olduğunu da açıklamayan şarkıcı, gaza basarak hızlıca oradan ayrıldı.

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