Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; geçtiğimiz aylarda Derin Mermerci ile olan altı yıllık evliliğini sonlandıran Cem Aydın, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Aydın, sahilde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

Cem Aydın'ın koronavirüsten korunmak adına kullanılan maskesini çenesine takması ise dikkat çekti.