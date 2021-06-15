Celil Nalçakan'ı sinirlendiren not: Bir daha böyle bir şikayetiniz olursa... - Magazin haberleri

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Oyuncu Celil Nalçakan, kapısına bırakılan bir not ile neye uğradığını şaşırdı. Hayvanseverliğiyle bilinen Nalçakan, yazdığı notu kapısına asarak köpeği Robin'i şikayet eden komşusunun, "Lütfen Rodin'i erken (sabah) ve geç (akşam) saatlerinde bahçeye bırakmayın. Etraftaki komşulardan şikayet var" mesajına yanıt verdi.

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

O kişiye not yazarak aynı şekilde karşılık veren ünlü oyuncu, mesajında şu satırlara yer verdi:

1. 'Rodin' değil, 'Robin.'

2. Kapıma not asacağınıza, zilime bassaydınız da bir çayımı içseydiniz.

3. Notunuzun altına isminizi yazsaydınız da kamera kayıtlarına bakmakla uğraştırmasaydınız bizi.

4. Bir daha böyle bir şikayetiniz olursa yöneticinize iletiniz, mektup arkadaşlığı yapmak yerine. Robin'in babası Celil Nalçakan...

"PANDEMİNİN BİTMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Öte yandan oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık performansıyla da beğeni toplayan 42 yaşındaki Celil Nalçakan, geçtiğimiz haftalarda, "Yazın kısmet olursa Bodrum'daki bir mekanda sahne alacağım. Pandeminin en kısa zamanda bitmesini temenni ediyorum. Herkesin şu zamanlarda daha dikkatli olması lazım. Halkımız duyarlı, biliyorum. İnşallah bu günleri de atlatacağız" ifadelerini kullanmıştı.