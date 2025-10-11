Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu açıklaması

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Celil Nalçakan, geçtiğimiz gün Arnavutköy’de görüntülendi.

Bir mekân açılışına katılan oyuncu, Ahu Yağtu ile hakkında çıkan aşk dedikodularına; "Ahu benim çok eski, çok yakın arkadaşım" yanıtını verdi. Oyuncu; "Aşka küstünüz mü?" sorusunu ise; "Ne aşka küsecek kadar yaşlıyım, ne de aşık olacak kadar genç" şeklinde cevapladı.