Celil Nalçakan'dan Ahu Yağtu açıklaması
Celil Nalçakan, Ahu Yağtu ile hakkında çıkan aşk dedikodularına; "Ahu benim çok eski, çok yakın arkadaşım" yanıtını verdi
Giriş: 11.10.2025 - 09:10 Güncelleme: 11.10.2025 - 09:47
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Celil Nalçakan, geçtiğimiz gün Arnavutköy’de görüntülendi.
Bir mekân açılışına katılan oyuncu, Ahu Yağtu ile hakkında çıkan aşk dedikodularına; "Ahu benim çok eski, çok yakın arkadaşım" yanıtını verdi. Oyuncu; "Aşka küstünüz mü?" sorusunu ise; "Ne aşka küsecek kadar yaşlıyım, ne de aşık olacak kadar genç" şeklinde cevapladı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ