Çelik yelek fabrikası, maske üretim merkezi oldu - BOGOTA

Fabrikanın üretim müdürü Olga Garcia, şirketlerinin yeni döneme uyum sağlamaya karar verdiğini belirterek, "Artık yeni düşmanımız Kovid-19 salgını" dedi. Garcia, bu doğrultuda sağlıkla ilgili koruyucu kıyafet ve malzeme yapımına başladıklarını belirtti.

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