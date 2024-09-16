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        Haberler Ekonomi Teknoloji Çelik Kubbe’nin test atışı başarıyla gerçekleşti - Teknoloji Haberleri

        Çelik Kubbe’nin test atışı başarıyla gerçekleşti

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü Siper Ürün-2 sisteminin, test atışını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 01:08 Güncelleme: 16.09.2024 - 01:08
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        Çelik Kubbe'nin test atışı başarıyla gerçekleşti
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        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii'den yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN AŞ, ROKETSAN AŞ ve TÜBİTAK SAGE İş Ortaklığı tarafından yürütülen Siper Projesi kapsamında, Siper Ürün-2’nin test atışı başarı ile gerçekleştirildi.

        Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katılımı ile 12 Eylül 2024 tarihinde Sinop Test Merkezi'nde gerçekleştirilen atışlı testte; atış kontrol merkezi, veri bağı, füze fırlatma sistemi ve Siper Ürün-2 Füzesi kullanılarak sistem yetenekleri test edildi.

        "HAVADAN KARAYA MÜHÜMMATLARA KARŞI ANGAJMAN SAĞLAYACAK"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Görgün, "Çelik Kubbe’nin uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı gücü Siper Projesi ile Bölge Hava Savunması kapsamında Stratejik Tesislerin düşman taarruzlarına karşı Uzun Menzilde ve Dağıtık Mimaride Hava Savunmasının sağlanmasına imkan vermesini hedefliyoruz. Siper Sistemi, savaş uçağı ve seyir füzesi gibi hava soluyan hedeflere ve havadan karaya mühimmatlara karşı angajman sağlayabilecek olup, ilerleyen aşamalarda balistik füzelere karşı angajman yeteneğinin kazanılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirecektir. Atış Testi kapsamında toplanan verileri projenin geliştirme çalışmalarında kullanacağız. Proje kapsamında görev alan ASELSAN-ROKETSAN-TÜBİTAK SAGE firmalarımızı ve görevli personellerini yürekten tebrik ediyor, gerçekleşen atış testinin vatanımıza ve ülkemiz savunmasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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        2024 YILI SONUNDA ENVANTERE KAZANDIRILACAK

        Açıklamada, Siper Projesi kapsamında Siper Ürün-1 Sisteminin kabul faaliyetlerinin tamamlanarak 2024 yılı sonunda envantere kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

        Yapılan açıklamada Siper Hava Savunma Sistemi'nin genel özellikleri ise şöyle sıralandı:

        "Hava savunma planlama ve koordinasyon, komuta kontrol kapsamında bilgilerin yönetimi ve dağıtımı, birleştirilmiş hava resmi üretimi, çoklu angajman ve ardışık ateşleme, manuel-yarı otomatik-otomatik angajman, dost düşman tanıma (IFF), füzeler ile çift yönlü iletişim, telli/telsiz haberleşme, dik-eğik atış, uzun menzil, yüksek irtifada geniş hava tehdit setine karşı önleme kabiliyeti, zorlu şartlarda görev yapabilme, üst komuta ile taktik veri linkleri aracılığı ile bağlantı, her biri 6 adet füze atabilen 8 adet FFS ile görev yapabilme."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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