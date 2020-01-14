Çelik bir gün boyunca garsonluk yaptı - Magazin haberleri

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Çelik Ankara konseri sonrasında iki çocuğu engelli olan bir vatandaşın destek istemesi üzerine Eskişehir'de bulunan 'Engelsiz Kafe'de bir gün boyunca gönüllü olarak garsonluk yaptı.

Sanatçı, aileye verdiği verdiği sözü yerine getirerek gün içerisinde hem çalıştı, hem de hayranlarıyla vakit geçirdi.