Celal isminin anlamı nedir? Celal ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Celal isminin analizi
İsim anlamları, internet üzerinde en fazla araştırılan konuların başındadır. Özellikle ülkemizde çok uzun yıllardır sık kullanılan isimlerden biri olan Celal, birçok bebek sahibinin değerlendirdiği bir erkek çocuk ismidir. Peki Celal ne demek?
Celal adının anlamı, analizi ve İslam dinindeki yeri son dönemlerin en sık araştırılan konusu olarak öne çıkmıştır. Bu isim, kimileri tarafından çok sevilirken kimileri tarafından ikinci plana atılır. Ancak ismin anlamı, birçok kişinin merak ettiği konuların başında gelir. Peki Celal isminin anlamı ne? İşte cevabı…
CELAL İSMİNİN ANLAMI
Celal isminin anlamı için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz;
Ülkemizde bu ismi çocuğuna veren birçok kişi vardır. Türkiye genelinde Celal adını kullanan 77.186 kişi olduğu bilinenler arasındadır. Diğer istatistikler ise aşağıda derlenmiştir;
Adı Celal olan kişilerin dışarıdan bakılınca girişimci, öncü ve rehberlik edici özellikleri göze çarpar. Kendilerini direkt olarak ortaya koymayı seven bu kişiler, itibar sahibi ve güçlü yönleriyle de öne çıkmayı sever. Zaman zaman çok bencil gibi dursalar da aslında herkesi düşünür ve herkes için kolayca endişelebilirler. Ayrıca Celal adına sahip insanların rekabet ortamlarını ve kazanmayı sevdiği de bilinenler arasındadır.
CELAL KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?
Konu ile ilgili sık sorulan sorulardan biri ise “Celal Kur’an’da geçiyor mu?” olur. Bu konuda bilinen bir bilgi, Celal adının Allah’a ait “Mütekebbir, Cebbar ve Kahhar” gibi büyüklük ifade eden sıfatların anlamına geldiğini aktarır. Ayrıca Celal ismi, Kur’an-ı Kerim üzerinde doğrudan da geçer. Sözcüğün kutsal kitap Kur’an’da geçtiği yer ise Rahman Suresi 27,7’dir. Sonuç olarak Allah’ın sıfatlarından biri olan ve Kur’an’da yer alan Celal adının bebeklere verilmesi de caiz kabul edilmiştir.
CELAL İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?
Peki Celal isminin analizi nedir? İsim analizleri, düşünülen aday isimlerin dini boyutu kadar merak edilen bir konudur. Birçok kişi, harflerin ve onların birleştirdiği kelimelerin bir enerji taşıdığına ve bu enerjiyle bebeğin karakterinin şekillendiğine inanır. İşte Celal adının harf analizi;
CELAL ADININ ÖZELLİKLERİ
Celal adının özellikleri ise aşağıda verilmiştir;