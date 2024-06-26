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        Haberler Bilgi Yaşam Celal isminin anlamı nedir? Celal ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Celal isminin analizi

        Celal isminin anlamı nedir? Celal ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Celal isminin analizi

        İsim anlamları, internet üzerinde en fazla araştırılan konuların başındadır. Özellikle ülkemizde çok uzun yıllardır sık kullanılan isimlerden biri olan Celal, birçok bebek sahibinin değerlendirdiği bir erkek çocuk ismidir. Peki Celal ne demek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 16:19 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:19
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        Celal isminin anlamı nedir?
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        Celal adının anlamı, analizi ve İslam dinindeki yeri son dönemlerin en sık araştırılan konusu olarak öne çıkmıştır. Bu isim, kimileri tarafından çok sevilirken kimileri tarafından ikinci plana atılır. Ancak ismin anlamı, birçok kişinin merak ettiği konuların başında gelir. Peki Celal isminin anlamı ne? İşte cevabı…

        CELAL İSMİNİN ANLAMI

        Celal isminin anlamı için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz;

        • Büyüklük
        • Ululuk azamet
        • Yüce ve ulu
        • Manevi değeri yüksek olan
        • Öfke ve hiddet
        • Allah’ın sıfatlarından bazıları

        Ülkemizde bu ismi çocuğuna veren birçok kişi vardır. Türkiye genelinde Celal adını kullanan 77.186 kişi olduğu bilinenler arasındadır. Diğer istatistikler ise aşağıda derlenmiştir;

        • İstanbul: 13.343 kişi,
        • Ankara: 4.761 kişi,
        • İzmir: 3.564 kişi.

        Adı Celal olan kişilerin dışarıdan bakılınca girişimci, öncü ve rehberlik edici özellikleri göze çarpar. Kendilerini direkt olarak ortaya koymayı seven bu kişiler, itibar sahibi ve güçlü yönleriyle de öne çıkmayı sever. Zaman zaman çok bencil gibi dursalar da aslında herkesi düşünür ve herkes için kolayca endişelebilirler. Ayrıca Celal adına sahip insanların rekabet ortamlarını ve kazanmayı sevdiği de bilinenler arasındadır.

        CELAL KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

        Konu ile ilgili sık sorulan sorulardan biri ise “Celal Kur’an’da geçiyor mu?” olur. Bu konuda bilinen bir bilgi, Celal adının Allah’a ait “Mütekebbir, Cebbar ve Kahhar” gibi büyüklük ifade eden sıfatların anlamına geldiğini aktarır. Ayrıca Celal ismi, Kur’an-ı Kerim üzerinde doğrudan da geçer. Sözcüğün kutsal kitap Kur’an’da geçtiği yer ise Rahman Suresi 27,7’dir. Sonuç olarak Allah’ın sıfatlarından biri olan ve Kur’an’da yer alan Celal adının bebeklere verilmesi de caiz kabul edilmiştir.

        CELAL İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?

        Peki Celal isminin analizi nedir? İsim analizleri, düşünülen aday isimlerin dini boyutu kadar merak edilen bir konudur. Birçok kişi, harflerin ve onların birleştirdiği kelimelerin bir enerji taşıdığına ve bu enerjiyle bebeğin karakterinin şekillendiğine inanır. İşte Celal adının harf analizi;

        • C: Kendini kolayca ifade edebilen insanların harfidir. Ayrıca bir ismin başında olan C harfi, sanatçı ve üretken kişileri de anlatır.
        • E: İsminde E harfi yer alan bir insanın içe dönük olduğu rastlanan bir durumdur. Bu insanların zaman zaman güven problemleri yaşaması da olasıdır.
        • L: Rahat ve yüksek özgüvene sahip insanları anlatır. Ayrıca bu insanlar, sanatçı yönleriyle de öne çıkar.
        • A: Liderlik yönleri güçlü olan bu insanların zaman zaman çevrelerini eşsiz fikirleriyle bunaltma olasılığı olabilir. Törpülendiğinde bu olasılık düşer.
        • L: Bir isimde iki kez L harfinin olması, özgüvenin kolayca kazanılacağı anlamına gelir. Ayrıca bu, Celal isimli kişilere sanatla terapi farkındalığı da verebilir.

        CELAL ADININ ÖZELLİKLERİ

        Celal adının özellikleri ise aşağıda verilmiştir;

        • Bu insanlar bazı dönemlerde çok çalışkan olsalar da bazı zamanlarda işlerini yarım bırakmaya meyilli olabilirler.
        • Hayal güçleri çok fazla gelişmiştir. Bu da onların gerçekler ile hayalleri birbirine karıştırmasına neden olabilir.
        • Duygusal dünyaları son derece geniş olan bu insanların diğer insanlara yönelik empati yönleri baskındır.
        • Arkadaş ortamlarında çok sevilen ve sayılan kimselerdir.
        • Maceraperest ve hayal kurmayı seven Celal isimli insanlar, vakti geldiğinde önemli kararlar vermeyi de bilirler.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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