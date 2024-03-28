Celal Bayar kaç yaşında öldü? Celal Bayar kimdir, ne zaman, nerede, neden öldü?

Celal Bayar kaç yaşında öldü? Celal Bayar kimdir, ne zaman, nerede, neden öldü?

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Tam ismi Mahmud Celaleddin Bayar olan siyasetçi, Türkiye tarihinde yaptıklarıyla ülke siyasetine katkısı olan biridir. Çağdaş Türkiye’nin çeşitli siyasi dönemlerine şahitlik eden Bayar, günümüzde unutulmayan ve konuşulmaya devam eden siyasetçiler arasındadır. Bu yüzden birçok kişi, arama motorlarında “Celal Bayar kimdir?” sorusunu aratır. İşte cevabı…

CELAL BAYAR KİMDİR?

Sizin de aklınızdan “Celal bayar kimdir?” sorusu geçiyorsa paragrafı okumaya devam edebilirsiniz. Celal Bayar, tam adı Mahmut Celaleddin Bayar olan ve ülkemiz siyasetinde yer almış bir isimdir. 16 Mayıs 1883 tarihinde Bursa Gemlik’te dünyaya gelen Bayar, babası tarafından Bulgar göçmeni olmaktadır. Celal Bayar, aynı zamanda Meclis-i Mebusan üyesi, İktisat Vekili, Mustafa Kemal Atatürk’ün son başbakanı ve Cumhurbaşkanı olarak görevde bulunmuştur. Celal Bayar, aynı zamanda Türkiye’nin asker kökenli olmayan ilk cumhurbaşkanı olma niteliği taşır.

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CELAL BAYAR KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Siyasetçi ve Türkiye’nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile ilgili en çok araştırılan soruların başında “Celal Bayar kaç yaşında öldü?” sorusu vardır. Bayar, 22 Ağustos 1986’da 103 yaşındayken hayatını kaybetmiştir. Bayar, vefat ettiğinde dünyanın en yaşlı politikacısı olarak görev yapmaktaydı.

CELAL BAYAR NEDEN ÖLDÜ? “Celal Bayar neden öldü?” sorusu da arama motorlarının en sık aranan sorularının başında gelir. Ülkemiz için önemli bir siyasetçi olan Celal Bayar, 22 Ağustos 1986’da kalp yetmezliğinden hayatını kaybetmiştir. Ölümünden önce uzun bir süre konjestif kalp yetmezliği ile mücadele etmiştir. Bayar, bu hastalık nedeniyle fenalaşıp kaldırıldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayata veda etmiştir. REKLAM Ölümünün ardından Anıtkabir’e defnedilmesi gündeme geldi. Siyasi partiler ve basın organlarının bu konuyu gündeme getirmesinden sonra SHP lideri Erdal İnönü ve Başbakan Turgut Özal bunu destekledi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ise bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Celal Bayar’ın cenazesi, 28 Ağustos 1986 tarihinde Ankara’da törenle anıldı. Törene Cumhurbaşkanı Kenan Evren’de katıldı. Gerçekleşen törenden sonraki gün ise Bayar, doğum yeri olan Umurbey’de defnedildi. CELAL BAYAR’IN HAYATI 16 Mayıs 1883’te Bursa Gemlik ilçesi Umurbey Köyü’nde dünyaya gelen Celal Bayar’ın babası İlmiye sınıfına mensup bir fıkıh bilginidir. Babası olan Abdullah Fehmi Efendi, 93 Harbi sonrasında Bulgaristan Plevne şehrinden Gemlik Umurbey Köyü’ne göç etmiştir. Celal Bayar, bu köyde rüştiye müdürlüğü ve müftülük yapan babanın üçüncü oğlu olarak doğmuştur. REKLAM İlk ve orta öğrenimini babasının yanında gören Celal Bayar, çocukluk ve ilk gençlik dönemini ailesinin yerleşmiş olduğu Bursa’da geçirmiştir. Gemlik Mahkeme Kalemi ve Reji İdaresi stajyer memurluğu olarak işe başlayan siyasetçi, Bursa’da açılan Ziraat Bankası veznedarlık sınavını kazanmıştır. Bu bankada veznedar olarak görev yapan Bayar, Fransız papazların yönetiminde olan Collège Français de l'Assomption'da Fransızca okulunda eğitim hayatına devam etmiştir. Celal Bayar, İpekböçekçiliği eğitimi veren Darüllâlim-i Harir okulunda da eğitim görmüştür. 1905’te Orient Bank sınavını kazandıktan sonra burada imza sahibi olmuştur. 1903 yılında Bursa İnegöl’ün yerlilerinden Refet Bey’in kızı Reşide Hanım ile evlenmiştir. Celal Bayar ve Reşide Bayar’ın evliliğinden Refii, Turgut ve Nilüfer Gürsoy isminde iki çocuk olmuştur.

CELAL BAYAR’IN SİYASİ KARİYERİ Celal Bayar’ın siyasi kariyeri, bilhassa dayısının etkisiyle oluşmuştur. 1907’de İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olan Bayar, bu cemiyetin Bursa’daki gizli koluna girer. Burada önce rehber muavini, sonra rehber olur. 31 Mart Olayı’nda Hareket Ordusu’na katılmak üzere Bursalı İttihatçı’lardan gönüllü birliği oluşturur. Sonrasında Terakki Cemiyeti’nin parti olmasıyla Bursa sorumlu yazmanlığına atanır. Celal Bayar’ın siyaset dünyasına girişi bu şekilde olmuştur. REKLAM

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ Celal Bayar, Türk Millî Mücadelesi’nin başlamasıyla Anadolu’ya gelir ve burada fiilen harekete katılır. Mücadelenin kazanılmasıyla Batı Anadolu’da faaliyet gösterir ve aynı zamanda Birinci Büyük Millet Meclisi’nde Milletvekili olarak görev yapar. Takvimler 1921’i gösterdiğinde İktisat vekili olarak görev alır. Ayrıca Lozan Barış Konferansı’na müşavir göreviyle katılan bir siyasetçidir. 1923 seçimleri sonrası İkinci Büyük Millet Meclisi’nde görev aldığı da bilinenler arasındadır. CELAL BAYAR İDAMA MI MAHKUM EDİLDİ? Celal Bayar’ın idama mahkûm edilip edilmediği de merak konusudur. Bayar, Yassıada Mahkemesi tarafından 15 Eylül 1961 tarihinde idama mahkum edilmiş bir siyasetçidir. Bu ceza, daha sonra müebbet hapis cezasına evrilmiştir. Yassıada’dan Kayseri Bölge Cezaevi’ne nakli gerçekleştirilen Celal Bayar, 7 Kasım 1964’te serbest bırakılmıştır. Bayar’ın serbest bırakılmasının nedeni hastalığıdır. Mustafa Koç kaç yaşında öldü?

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