Maçta Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 33. ve 52. dakikada Diogo Dalot, 45. dakikada Bruno Fernandes ve 82. dakikada Diogo Jota kaydetti.

Çekya'da Patrik Schick, 45. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

RONALDO KANLAR İÇİNDE KALDI

Portekiz'de yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kaleci Tomas Vaclik ile çarpıştığı pozisyonun ardından kanlar içinde yerde kaldı. Ronaldo, tedavisinin tamamlanmasının ardından oyuna devam etti.