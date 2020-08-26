DHA

Olay Saat 02.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. İddiaya göre aynı mekanda eğlenen iki grup çıkışta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. DHA'nın haberine göre; karşılıklı silahların çekildiği kavgada 2 kişi isabet eden mermilerle yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ancak sağlık ekipleri olay yerine gelmeden her iki grup yaralıları da alarak geldikleri otomobillerle olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışan zanlıları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.