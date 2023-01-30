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Çekmeköy'de asker eğlencesi yapanlara çarpan minibüsün sürücüsü tutuklandı

İstanbul Çekmeköy'de asker eğlencesi yapanlara çarparak 1 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına neden olan minibüsün sürücüsü tutuklandı

Giriş: 30.01.2023 - 21:45 | Güncelleme: ABONE OL
Çekmeköy'de asker eğlencesi yapanlara çarpan minibüsün sürücüsü tutuklandı
Asker eğlencesine dalan aracın şoförü tutuklandı
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AA

Sultançiftliği Mahallesi Gazel Sokak'ta dün akşam asker eğlencesi yapan gruptan 1 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan minibüs sürücüsü M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

M.Y'nin emniyetteki ifadesinde, olaydan kısa süre önce asker eğlencesine katılmak için sokağa geldiğini, aracı park edip el frenini çektiğini ve aracı vitese takarak park ettiğini, sonrasında eğlenceye katıldığını, yaklaşık 10 dakika sonra minibüsün hareket ederek kalabalığın arasına daldığını söylediği öğrenildi.

M.Y'nin kalabalıktakilere çarptıktan sonra bir araca çarparak durabilen minibüsün başına gittiğinde aracın el frenini düşmüş halde gördüğünü, aracın 10 gün önce tamirden çıktığını, aracın el freninin düşmesinde bunun etkisi olabileceğini iddia ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklandı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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