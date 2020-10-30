Ceferin'den VAR ve FFP açıklaması

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, son dönemde gündeme gelen 'Avrupa Süper Ligi', Finansal Fair-Play ve VAR hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Ceferin'in açıklamalarından satır başları:
Avrupa Süper Ligi bizim önerimiz değil. Liglerle aramızda çok sıkı bir bağ var. Sürekli diyalogdayız. Sürekli dillendirilen 'Avrupa Süper Ligi', bazı kulüplerin ve medyanın ortaya çıkardığı bir şey, bizim değil. Dünyanın en sıkıcı projelerinden biri olur. Daha fazla para kazanmayı hak ettiğini düşünen 2-3 kulüp, bunun kendileri için büyük kazanç olacağını düşünüyor. Ciddi bir görüşme yok, bu fikirler futbolu öldürebilir. Kesinlikle buna karşıyım.
"PLAY-OFF İÇİN FEDERASYONLAR KARAR VERİR"
Her ülke, playoff oynatıp oynatmayacağına kendisi karar verebilir. Ancak yerel liglerin böyle sürmesinin adaptasyon açısından sorun yaratabileceğini düşünüyorum. Sezon boyunca zirvede olan bir takımı, sezon sonu sadece 1 maçta elemek mantıklı değil.
"VAR ÇOK NET POZİSYONLARDA KULLANILMALI"
VAR'ı nasıl geliştireceğimize ilişkin birçok teklif var. Bence çok net pozisyonlarda kullanılmalı. Bazı liglerde oyun dakikalarca duruyor. Bu futbol için iyi bir durum değil. Çözüm VAR sisteminin kullanımını sınırlandırmak olabilir. Elle oynamalarda netlik tartışılıyor mesela ya da 1-2 cm ofsaytlarda. Penaltıda kalecinin çizgiyi geçip geçmediği de net bir tartışma konusu oluyor.
"ULUSLAR LİGİ DEVAM EDECEK"
UEFA Uluslar Ligi harika bir turnuva. Başladı ve bitecek. Gelecek için iyimser olmalıyız. Uluslar Ligi'nin devamıyla ilgili herhangi bir endişem yok.
FFP'DE DEĞİŞİKLİK
FFP şu anda iyi şekilde çalışıyor ancak sistemde reforma da gitmek lazım, modernize etmemiz gerekiyor. Şu anda konuşmak için erken ancak görüşmelerimiz var.
"EURO 2020'NİN OYNANACAĞINA İNANIYORUM"
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın oynanacağına inanıyorum. Taraftar konusunda şüpheler var ancak ben pozitif olmayı sürdürüyorum. İyimser olmak, şu anda dünyanın ilerlemesini sağlıyor.
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