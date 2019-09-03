03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cedi Osman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Türk basketbolcu Cedi Osman'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler haberimizde...
CEDİ OSMAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Cedi Osman 8 Nisan 1995 tarihinde Makedonya'ya bağlı Ohri'de dünyaya geldi. Babası Türk annesi Boşnak olan Cedi Osman, ailesiyle birlikte 1999 yılında Bosna-Hersek'in Saraybosna şehrine göç etti. 6 yaşındayken KK Bosna kulübüne kayıt oldu. Burada oynarken, Anadolu Efes scoutları tarafından izlenip keşfedildi ve daha sonra 13 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a getirildi.
Türkiye'ye taşındıktan sonra Türk vatandaşlığına geçen Cedi, 2007 yılından itibaren Anadolu Efes alt yapısında forma giymeye başladı. Anadolu Efes alt yapısında ilk olarak küçük takımda oynayarak başladı ve en son olarak yıldız ve genç takımlarında forma giydi.
Cedi, profesyonel kariyerine 2011 yılında Efes'in ikinci ligdeki pilot takımı Pertevniyal'de başladı. Aynı yıl Pertevniyal'in genç takımıyla birlikte Türkiye Genç Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.
Cedi, 2012-13 sezonunun sonlarına doğru Anadolu Efes ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Anadolu Efes formasıyla ilk resmî maçına 4 Mayıs 2013 tarihinde oynanan Gaziantep Basketbol karşılaşmasında çıktı. 18 Temmuz 2017 tarihinde NBA takımı Cleveland Cavaliers ile sözleşme imzaladı.
Cedi, Türkiye millî basketbol takımı formasını ilk kez İspanya'da düzenlenen 2014 FIBA Dünya Şampiyonası'nda giydi.
Makedonya'da forma giyen Caner Osman adında kendisi gibi basketbolcu olan bir ağabeyi bulunan Cedi halen NBA takımlarından Cleveland Cavaliers formasını giymektedir.
2.04 boyundaki basketbolcu kısa forvet pozisyonunda görev alsa da gerektiğinde şutör gard ve uzun forvet pozisyonlarında da oynayabilmektedir.
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