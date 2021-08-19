"BİRBİRİMİZDE HER GÜN YENİ BİR ŞEY KEŞFEDİYORUZ"

"Birbirimizde her gün yeni bir şey keşfediyoruz" diyen Ebru Şahin, "Ben ilişkilerin insanları farklılaştırdığını düşünüyordum ama şu an birbirimize; özgürlüğümüzden ve karakterimizden feragat etmeden, her türlü stratejiden uzak, güven üzerine kurulu ve kalpten bir bağlılığın var olabileceğini öğrettiğimize inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.