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Cedi Osman aşkını anlattı: Onu (Ebru Şahin) gördüğüm gün bunu biliyordum! - Magazin haberleri

Cedi Osman aşkını anlattı: Onu gördüğüm gün bunu biliyordum!

Geçtiğimiz hafta oyuncu Ebru Şahin'e evlilik teklifi eden basketbolcu Cedi Osman, sevgilisine olan aşkını dile getirdi. Osman, konuyla ilgili, "Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay!" açıklamasını yaptı

28.09.2021 - 16:31 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Final yapan 'Hercai' dizisinde canlandırdığı 'Reyyan' karakteriyle büyük bir şöhret yakalayan Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz hafta atmıştı.

    AŞKINI ANLATTI

    Kapadokya'da sevgilisinden "Evet" yanıtını alan Osman (26), verdiği bir röportajda Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetti.

  • "O BENİM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÖZEL"

    Sözlerine, "Hayatımdaki en güzel şey..." şeklinde başlayan Cedi Osman, "Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel." diye konuştu.

    "ONU GÖRDÜĞÜM GÜN BUNU BİLİYORDUM"

    Basketbolcu, cümlelerini, "O bir tane... Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay!" şeklinde noktaladı.

  • TEKTAŞI 1 MİLYON TL

    Cleveland Cavaliers'tan yıllık 8 milyon dolara yakın bir rakam kazanan basketbolcu, sevgilisi için kesenin ağzını açmıştı. Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e taktığı yüzüğün 5 karat ve değerinin de yaklaşık 1 milyon TL olduğu belirtiliyor.

  • ÖNCE YALANLADI, SONRA KABUL ETTİ

    Ayrıca Ebru Şahin, aşk haberlerini önce yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncu, Cedi Osman ile fotoğraflarının ortaya çıkmasından sonra beraberliği kabul etmişti.

    "ALDIĞIMIZ TAT AYNI"

    Ebru Şahin, ilişkisi hakkında, "Cedi ile küçüklüğümüzden beri farklı çevrelerde, farklı güven anlayışlarında büyürken hep aynı içgüdüyle hareket ettiğimizi fark ettik. Hayatın tadına baktığımız yerler farklı ama aldığımız tat aynı. Hani biriyle konuşmana gerek kalmadan her şeyi halledersin ya, aramızda öyle bir bağ var." demişti.

  • "BİRBİRİMİZE GÜVENİMİZ TAM"

    Dizi çekimleri nedeniyle ilişkileri sırasında Mardin'de bulunan Ebru Şahin, "Mesafeden dolayı tabii ki zorlandığımız, destek olmamız gerektiğinde uzaklıktan dolayı canımızın sıkıldığı oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

    Ünlü oyuncu sözlerini, "Hiçbir zaman aramızda ruhsal bir mesafe yok. Bence en önemlisi bu. İş ve özel hayatımızda her koşulda birbirimize güven ve desteğimiz tam." ifadeleriyle sürdürmüştü.

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