Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 81-73 mağlup etti.

Lübliyana kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 15-13 önde geçen Bursa temsilcisi, devreye de 34-31 üstünlükle gitti.

Son çeyreğe 58-52 önde giren Frutti Extra Bursaspor, rakibini 81-73 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Yeşil-beyazlı takımda, Anthony Clemmons 21, Yiğitcan Saybir 19 sayıyla oynadı.