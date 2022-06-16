Çebi'den transfer sözleri

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF Genel Kurulu'na katıldı. Toplantıda transferle ilgili soruları yanıtlayan Çebi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Weghorst ile görüşmeler devam ediyor. Onu da isteyen birçok kulüp var Avrupa'da. Kendisi evine dün dönebildi. Milli Takımda kamptaydı. Birkaç gün daha süre istedi. Umarız olur istediğimiz gibi.

Alexander Sörloth gibiler listede var ama Weghorst'a odaklanmış durumdayız. Olmadığı takdirde birçok forvet adayımız var.

Rıdvan başarılıydı, önünü açacağız ki arkadan başka bir arkadaşımızı oralara getirebilelim. Görüşmelerimiz halen devam ediyor. 1-2 ufak tefek nokta kaldı. Bu noktalar benim için önemli. Nete doğru geldik ama bitmedi.

Rıdvan gidiyor. Bir sol bek olarak Rıdvan'ın gittiği fiyat, bana göre çok iyi. Kamuoyuna bakıyorum beğenmiyorlar. '10 milyon euro dedin' diyorlar. Pazarlık yapıyorum, ne diyecektim başka? Sonraki satıştan pay var, çok garanti bonuslar var.

Frankfurt'la Rıdvan Yılmaz için ödeme planında henüz anlaşamadığımız için biraz ayak sürtüyorum açıkçası.

Yaklaşık 6.5 milyon euro Beşiktaş kasasına girecek. 4 milyon euro yüzde 100, 6 milyon euro yüzde 99, 6.5 milyon euro yüzde 90 kasamıza girecek. Artı bir de %20 bir sonraki satışından gelir elde edeceğiz.

Ersin'e talep var, isteyenler var. Henüz resmi değil. Sadece konuşmalar var. Umarım kısa zaman içinde teklif gelirse önünü açacağız.

Yaşı geçmiş, menajer ayak oyunlarıyla, taraftar istiyor diye gelen futbolcularla durum belli. Alex Teixeira'sı, Pjanic'i, Batshuayi'si var. Taraftarın istediği futbolculardı bunlar. Sonuç ortada.

Cenk Tosun'a her zaman kapımız açık. Öncelik hakkı olan bir oyuncu. Fakat şartlar önemli. Kulübün ekonomisinin taşıyabileceği bir sözleşme yapmamız lazım. O da iyi bir Beşiktaşlı. Bizimle olmayı arzu edecektir.

Yerli sayısı şu kadardan aşağı olmaz dediğiniz zaman 100 bin euro yerine 3-5 milyon euro isteyen yerli futbolcular var. Nasıl olsa lokma hazır, mecburlar diyorlar. Yabancı sayısı bu kadar zorlanmamalı. Eskiden böyle düşünmüyordum, itiraf edeyim."