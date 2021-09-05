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Cebelitarık - Türkiye maçının yazar yorumları

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti. Üçüncü galibiyetini alarak puanını 11'e yükselten ay-yıldızlılara galibiyeti oyuna ikinci yarıda dahil olan Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman getirdi. Spor yazarları Cebelitarık - Türkiye maçını yorumladı

05.09.2021 - 09:49 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Yedi kilometrekare yüzölçümlü, 32 bin nüfuslu, FIFA 194’üncüsü Cebelitarık’ı yenmekten başka bir alternatifimiz olamazdı. 54 dakikalık dirençlerini oyuncu değişiklikleriyle kırdık. 

  • Şimdi kalan 5 maçımızda 11 puan toplarsak grup ikinciliğimiz garanti. Eğer Hollanda ve Norveç’e yenilmez, diğer üç maçı da kazanabilirsek, 22 puan bize en azından ikinciliği garanti hale getiriyor. Bizim için çok kolay geçmeyen gecenin sonundaki matematik bu.

  • AHMET ÇAKAR: Cebelitarık Avrupa'nın en kötü takımı. TFF 1.Lig'de düşmemeye oynarlar. Ve Şenol Güneş haklı olarak da üç gün sonra oynayacağı Hollanda maçını düşünerek rotasyonlu bir kadro ile oyuna başladı. İlk devre zor geçti. Gol atamadık. Aslında daha maçın başında kazandığımız penaltıyı kullanabilsek, Enes golü yapsa maç hiç sıkıntıya girmezdi.

  • Bu grupta Cebelitarık'ı her takım yener. Asıl önemlisi salı akşamı oynayacağımız Hollanda maçı. Birçok kişi Şenol Güneş'i rotasyondan dolayı eleştirebilir ama bence doğru yaptı. Önemli silahlarımız Cengiz oynamadı, dinlendi. 

  • Orada alacağımız bir puan belki de Dünya Kupası vizesi demek.

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