13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cebelitarık polisinden yapılan yazılı açıklamada, gemi kaptanı ve birinci zabıtın dün tutuklanmalarının ardından bugün de mürettebattan iki kişinin daha tutuklandığı ve toplam sayının 4'e çıktığı bildirildi.
Tutuklananların hepsinin Hint vatandaşı oldukları açıklanırken, savunmaları için kendilerine avukat tahsis edildiği kaydedildi.
"Grace 1" adlı petrol tankerindeki personelin çoğunluğunun Hint olmasına rağmen Pakistanlı ve Ukraynalıların da olduğu açıklanmıştı. Mürettebatın tamamını sorgulayan Cebelitarık'taki Yüksek Mahkemesi hakimi, tutuklama sürelerinin 14 güne çıkarılmaları için geçen hafta karar almıştı.
CEBELİTARIK'IN ALIKOYDUĞU TANKER KRİZİ
Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.
İngiltere Savunma Bakanlığı da İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini bildirmişti.
Bakanlık, bir İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini iki kez Dışişleri Bakanlığına çağıran İran yönetimi, "Grace 1"in bir an önce bırakılmasını istiyor.
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