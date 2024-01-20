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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, Sağlık Müdürlüğü'nde sekreter olarak çalışan ve bir süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Melike Akpınar (24), Saruhanlı Adliyesi'nde mübaşir olarak çalışan sevgilisi Zübeyir Yıldız (28) ile dün saat 17.30 sıralarında, Cengiz Topel Mahallesi'ndeki bir arazide buluştu.

OTOMOBİLDE TARTIŞMA YAŞANDI Öldürülen Melike Akpınar'ın babası Necati Akpınar, 2'si nikahlı eşi olmak üzere 3 kadını öldürmüştü. DHA'da yer alan habere göre Yıldız'ın otomobilinde bir araya gelip, konuşan ikili arasında, iddiaya göre, tartışma çıktı.

GENÇ KADINI BAŞINDAN VURDU Melike Akpınar, daha 24 yaşındaydı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldız, tabancasını çıkarıp, Akpınar'ı başından tabancayla vurdu. Ardından kendi otomobiliyle uzaklaştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Melike'yi öldürüp hayatına son veren 28 yaşındaki Zübeyir Yıldız. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akpınar, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akpınar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KENDİ HAYATINA DA SON VERDİ Olayın ardından kaçan Zübeyir Yıldız ise yarım saat sonra Yılmaz Mahallesi Çöplük mevkiinde otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Yıldız'ın olayda kullandığı tabancayı kalbine dayayarak intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

BABASI 3 KADINI ÖLDÜRMÜŞTÜ Öte yandan, Melike Akpınar'ın babası Necati Akpınar'ın, 38 yılda 2'si resmi nikahlı eşi, 1'i de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü öğrenildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Necati Akpınar cezaevinde. 3 eşini öldüren cani: Ben kadın düşmanı mıyım? İşte cezası! Haberi Görüntüle