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        Haberler Müzik Caz severlere özel akşamlar

        Caz severlere özel akşamlar

        Caz severler için her salı günü özel bir etkinlik düzenlenmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 16:35 Güncelleme: 14.05.2025 - 16:35
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        Caz severlere özel akşamlar
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        BİZ İstanbul, yaz akşamlarını caz melodileriyle taçlandırmaya başladı. Volkswagen ile BİZ’de Jazz serisi, mayıs ayı itibarıyla her salı akşamı canlı caz performanslarıyla şehre ritim katacak.

        Emir Ersoy

        İstanbul mutfağının köklü mirasından ilham alan menüsü ve eşsiz şehir manzarasıyla BİZ İstanbul, Volkswagen ile BİZ’de Jazz serisiyle caz deneyimi sunuyor.

        Ada Sanlıman

        Canlı performanslar, klasikleşmiş melodilerden özgün yorumlara uzanan seçkileriyle caz severlerin özel bir akşam deneyimleyebileceği Volkswagen ile BİZ’de Jazz serinin ilk konuğu; Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimlerinden Ferit Odman (Quintet) ve Ada Sanlıman (Quartet) oldu. 8 Temmuz’a kadar devam edecek bu özel seri boyunca sahnede; Emir Ersoy (Quintet), Eylül Ergül (Quartet), İpek Dinç (Quartet), Güvenç Dağüstün & Burçin Büke, Sinem İslamoğlu (Quintet), Esra Kayıkçı (Quartet) ve Brenda Berin (Quintet) gibi caz dünyasının güçlü sesleri yer alacak.

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        #caz
        #Ada Sanlıman
        #Emir Ersoy

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